Trabzon Çömlekçi'deki Roma dönemi yer altı su kanalıyla ilgili bilgi ulaştıktan sonra, içeride gaz riski nedeniyle AFAD ekipleri ölçümler yaptı. Gerekli izinler alındıktan sonra Trabzon Müze Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri, tünelde detaylı incelemelerde bulundu.

Yüzeyden 1,5-2 metre derinlikte yer alan Roma dönemi su kanalı, Arafilboyu sapağından sahil yoluna ve eski Trabzon Limanı'na kadar uzanıyor. Yaklaşık 300-400 metre uzunluğundaki kanal, 2 metre genişlik ve 2 metre yükseklikte inşa edilmiş; ortasında 1,20 metre genişliğinde su kanalı ve yanlarında 50-60 cm yürüme yolları bulunuyor. Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde yan duvarlara açılan deliklerle kanalizasyon olarak kullanılmış, günümüzde de atık su akışı devam ediyor.

Uzmanlar, benzer örneklerin Türkiye'de yalnızca iki noktada bulunduğunu, bunlardan birinin Smyrna Antik Kenti sınırlarında, diğerinin ise İstanbul'da yer aldığını ifade etti. Çömlekçi'de ortaya çıkarılan Roma dönemine ait su kanalının ise yapısal özellikleri bakımından Türkiye'de başka bir örneğinin bulunmadığı belirtildi.

"SU KANALI ERKEN ROMA DÖNEMİNE, TRAİANUS VE HADRİANUS DÖNEMLERİNE İŞARET EDİYOR"

Roma dönemine ait su kanalı ile ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, "Müze Müdürlüğü'ne Çömlekçi'de bir yapı kalıntısı bulunduğuna dair bilgi ulaştı. Yer altı kanalı olması nedeniyle içeride zehirli gaz bulunabileceği değerlendirildi. AFAD'ın desteğiyle ölçüm yapıldıktan ve gerekli izinler alındıktan sonra heyetle birlikte içerisine girildi" dedi.

Su kanalının yaklaşık 300-400 metre uzunluğunda olduğunu belirten Yavuz, "Yer altı su kanalı, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm sahasında ortaya çıktı. Arafil Boyu sapağından başlıyor ve sahil yoluna kadar uzanıyor. Yaklaşık 300-400 metre uzunluğunda. Tespitlerimize göre işçiliği, kullanılan malzemesi ve yapısal özellikleri erken Roma dönemine, Traianus ve Hadrianus dönemlerine işaret ediyor. Tünel, toprağın yaklaşık 1,5-2 metre altında bulunuyor. Bölgede kazı yapıldığı için kot değişmiş durumda. Genel olarak bir buçuk metre yer altında yaklaşık 2 metreye 2 metre ölçülerinde. Ortasında 1,20 metre çapında bir su kanalı, yanında ise 50-60 santimetrelik yürüme alanları mevcut" diye konuştu.