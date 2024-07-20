20 Temmuz 2024, Cumartesi
Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
2024 yılında Türkiye'nin yönetim yapısında köklü değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, il olma potansiyeli taşıyan 76 ilçe, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi kriterlere göre sıralandı. İl olma potansiyeli taşıyan bu ilçeler, sadece yerel yönetim açısından değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşıyor. İşte, bu süreçte dikkate alınan kriterler ve sıralamanın detayları...
Giriş: 20.07.2024 13:19 Güncelleme: 20.07.2024 13:26
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