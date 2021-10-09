09 Ekim 2021, Cumartesi
Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül'ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı
Iğdır'da, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün düştüğü yerde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Aleyna'nın arkadaşı olduğunu belirten Feda Aslan, dün yeniden gözaltına alınan Gökhan Argın'ın tutuklanmasıyla bir nebze de olsa adaletin yerini bulduğunu söyledi. Öte yandan Aleyna'nın ölümünden iki gün önce evinde kaldığı teyzesi, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili şoke eden detaylar anlattı.
Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:21
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