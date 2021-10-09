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Haberler Galeri Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül'ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül'ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

Iğdır'da, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün düştüğü yerde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Aleyna'nın arkadaşı olduğunu belirten Feda Aslan, dün yeniden gözaltına alınan Gökhan Argın'ın tutuklanmasıyla bir nebze de olsa adaletin yerini bulduğunu söyledi. Öte yandan Aleyna'nın ölümünden iki gün önce evinde kaldığı teyzesi, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili şoke eden detaylar anlattı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:21
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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül’ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabah 03:00 sularında Iğdır'da yaşadığı apartmanın önünde ölü halde bulundu. Daha 18 yaşına yeni giren genç kız, ilk belirlemelere göre intihar etmişti. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemelerin ardından Aleyna'nın cansız bedenini Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül’ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

Trabzon'da gerçekleştirilen çalışmaların ardından Aleyna, Iğdır'da toprağa verildi. Olay günü polisin incelemeleri sonrası Aleyna tarafından yazılan 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu incelemeye alındı. Aleyna'nın intihar ettiği sırada bölgede bulunan sınıf arkadaşı Göktürk Argın gözaltına alındı.

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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül’ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

O sırada ekipler Göktürk Argın'ın babası olan 42 yaşındaki Gökhan Argın'ı da gözaltına aldı. İfadesinde Aleyna ile ilişkisi olduğunu anacak ölümünde herhangi bir dahili olmadığını söylemiş ve delil yetersizliğinden dolayı sabah saatlerinde baba-oğul serbest bırakılmıştı.

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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül’ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

IĞDIR SAHİP ÇIKTI

Acı olayda perdeler tek tek aralandı. Aleyna'nın babası Kemal Ağgül, kızının daha önce Argın tarafından tehdit edildiğini ve bundan dolayı Iğdır Emniyeti Çocuk Şube Birimlerine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor: Aleyna Ağgül’ün ölümünde şok detay! Teyzesi açıkladı

Baba Ağgül, kızının ölümüne sebep olanların serbest olmasına isyan ederek adaletin bir an önce bulmasını talep etti. Bu haberler üzerine bir açıklama yapan 42 yaşındaki Argın, suçlamaları reddederek Aleyna'yı suçladı. Aleyna ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Argın, hiçbir şekilde kendisinin genç kızı rahatsız etmediğini açıklamıştı. Iğdır'da ise BARO ve diğer bazı STK'lar tarafından Aleyna'ya destek açıklamaları yapıldı. Sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan genç kızın intiharında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olacağını açıkladı.