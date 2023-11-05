Türkiye Gazze için ellerini semaya açtı, dualarda buluştu! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...

İşgalci İsrail, 1 aydır Gazze'de yaptığı katliamla binlerce masumun canına kıydı. Adeta soykırım yapan nazi bitmesi katil İsrail'in hedef ve insan gözetmeksizin kıyım yapması dünya genelinde büyük tepki çekiyor. Katiller ateşkes çağrılarına yanıt vermiyor. Tüm bu bombardımanların arasında olan Filistinliler, güçlü duruşları ve inançlarıyla şehit olmak için sıra beklerken, Türkiye'de binlerce kişi camilerde buluştu. Ellerini semaya açan vatandaşlar "Gazze için özgürlük" dedi.

Giriş Tarihi: 05.11.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 22:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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