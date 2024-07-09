Türkiye dünya ortalamasının altında! Doğurganlık hızı alarm veriyor! İşte ülkemizde kadın ve erkek ortalama yaşam süresi...

Türkiye İstatistik Kurumunun, "Dünya Nüfus Günü 2024" bültenine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusa ilişkin öne çıkan konuları ele alan bir tema belirlenerek, buna ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

BM nüfus tahminlerine göre 2023'te en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,7'sini oluşturdu. Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldı.