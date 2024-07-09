09 Temmuz 2024, Salı
Türkiye dünya ortalamasının altında! Doğurganlık hızı alarm veriyor! İşte ülkemizde kadın ve erkek ortalama yaşam süresi...
Türkiye İstatistik Kurumunun, "Dünya Nüfus Günü 2024" bülteninde dünya geneline ilişkin çarpıcı veriler yayınlandı. 2023 yılına ilişkin verilerde Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Diğer yandan Türkiye'de ortalama kadın ve erkek yaşam süreleri de rapora yansıdı. İşte detaylar...
Giriş: 09.07.2024 11:16 Güncelleme: 09.07.2024 11:19
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