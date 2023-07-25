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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bakimevinde görevli Nuri Ç., engelli bir hastaya şiddet uyguladı. O anları, çalışma arkadaşı Melek P. cep telefonu ile kayıt altına aldı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası düğmeye basıldı. Kurumun faaliyetine son verilirken Nuri Ç. ile Melek P. gözaltına alındı. Hastaya eziyet eden Nuri Ç.'nin savunması ise şoke etti. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, şüpheli Nuri Ç. ile video çeken Melek P. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 14:15
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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

Türkiye, dün sosyal medyada yayılan video ile sarsıldı… İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde çekildiği belirlenen görüntüler vicdanları yaraladı. Bakımevinde görevli bir çalışanın, engelli hastaya şiddet uyguladığı anlara tepki yağdı.

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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlattı. Bakımevi kapatılırken, diğer hastaların başka hastalara sevk edildiği açıklandı. Hastaya şiddet uygulayan ve alay eden şüpheli Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Melek P. gözaltına alındı.

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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

ŞOKE EDEN SAVUNMA
Emniyet'teki işlemleri biten Nuri C. İle Melek P, adliyeye sevk edilirken savunmaları şok etkisi yarattı. Nuri Ç.'nin ifadesinde, "Biz samimi olduğumuz hastalarla bazen şakalaşırız. Zihinsel ve bedensel engelli olan Ahmet A. da bir süre önce gelmişti. Ben de ona yaklaşarak sevecen bir şekilde yaklaşarak şaka yaptım.

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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

Bu anları çalışma arkadaşım Melek P. görüntüledi. Melek P. yönetimle sorun yaşayarak 2 hafta önce işten ayrılmış. Görüntüleri attığı başka bir arkadaşı sosyal medyada paylaşmış. Ben görüntüleri görünce kurumumu arayarak polise ifade vermek istediğimi söyledim. Yaşananlar şaka amaçlıydı" savunması yaptı.

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Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görüntüleri çektiği iddia edilen ve gözaltına alınan diğer şüpheli Melek P.'nin ise "Görüntüleri kesinlikle ben çekmedim. Durum hakkında bilgim yok" dediği ortaya çıktı.