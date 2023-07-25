Türkiye bu bakımevindeki skandalı konuşuyor! Hastaya eziyet eden Nuri Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı: Şoke eden sözler...

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bakimevinde görevli Nuri Ç., engelli bir hastaya şiddet uyguladı. O anları, çalışma arkadaşı Melek P. cep telefonu ile kayıt altına aldı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası düğmeye basıldı. Kurumun faaliyetine son verilirken Nuri Ç. ile Melek P. gözaltına alındı. Hastaya eziyet eden Nuri Ç.'nin savunması ise şoke etti. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, şüpheli Nuri Ç. ile video çeken Melek P. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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