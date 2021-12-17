17 Aralık 2021, Cuma
Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakan Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki vize kısıtlamasının kaldırılacağını belirtti. Peki, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'den vize almadan, online vize alarak ya da kapıda vize kolaylığıyla gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte A'dan Z'ye sıralama...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 19:26
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