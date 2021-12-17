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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakan Varank, Türkiye ile Tacikistan arasındaki vize kısıtlamasının kaldırılacağını belirtti. Peki, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'den vize almadan, online vize alarak ya da kapıda vize kolaylığıyla gidilebilecek ülkeler hangileri? İşte A'dan Z'ye sıralama...

Giriş Tarihi: 17.12.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 19:26
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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler

Türkiye ile Tacikistan arasında yapılan görüşmede vize kısıtlamasının kaldırılması kararı alındı. Bu karara göre ocak ayından itibaren Tacikistan'a vize almadan gidilebilecek.

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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler

Daha önce Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyordu ve ülkeye gitmeden önce Tacikistan websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyordu. Yeni alının kararla birlikte hiçbir şekilde vize kısıtlamasına takılmadan ülkeye giriş yapılabilecek.

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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vize müjdesini şu sözlerle duyurdu...

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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler

"Duşanbe'ye gittiğimizde iş insanlarımızın ekseriyeti bize vize probleminden, bunun ticaretlerini nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetti. Bunu başta mevkidaşım Sayın Kabir olmak üzere tüm ilgili makamlara ilettik. Sevgili Kardeşim Kabir dün müjdesini verdi. Ben de buradan paylaşmış olayım; ocak ayından itibaren Tacikistan'a vize kısıtlaması kalkıyor. Buradan vatandaşlarımız vizesiz Tacikistan'ı ziyaret edebilecekler."

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Türkiye bir ülkeyle daha vizeleri kaldırdı! 2021 Türkiye’den vizesiz gidilebilecek ülkeler

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER SIRALAMASI! A'DN Z'YE...

2021 yılı itibarıyla, Türkiye'den vize almadan, online vize alarak ya da kapıda vize kolaylığıyla gidebileceğiniz ülkeler listesi şöyle;