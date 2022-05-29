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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12'nin özellikleri
Türkiye savunma sanayisi ile damga vurmaya damga vurmaya devam ediyor. Mehmetçik için Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12 özellikleriyle dikkat çekti. İşte Türk ordusu için bir ilk olan KN-12...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:39Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:40