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Haberler Galeri Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12'nin özellikleri

Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12'nin özellikleri

Türkiye savunma sanayisi ile damga vurmaya damga vurmaya devam ediyor. Mehmetçik için Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12 özellikleriyle dikkat çekti. İşte Türk ordusu için bir ilk olan KN-12...

Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:40
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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12’nin özellikleri

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği, üstün özellikleri ve kabiliyeti sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücüne güç katacak.

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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12’nin özellikleri

Değiştirilebilir namlu yapısı sayesinde 7.62 mm ve 8.59 mm kalibrelerde atış yapabilen uzman nişancı tüfeği KN-12, modüler yapısı ile de personele kullanım kolaylığı sağlayacak.

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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12’nin özellikleri

7 kilo 200 gram ağırlığa ve yaklaşık 1 metre uzunluğa sahip olan tüfek, NATO standardı tüm kalifikasyon testlerini başarıyla geçti. Haziran ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi planlanan KN-12, Mehmetçik'in sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artıracak en önemli unsurlardan biri olacak.

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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12’nin özellikleri

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin kapılarını açtığı İhlas Haber Ajansı (İHA), Türkiye'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği olan KN-12'yi ilk kez görüntüledi.

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Türk ordusunun gücüne güç katacak! İşte değişken kalibreli ilk uzman nişancı tüfeği KN-12’nin özellikleri

BİR İLK OLACAK

KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğinin kendi alanında en iyiler arasında yer aldığının altını çizen MKE AR-GE Direktörlüğü Silah Takım Lideri Osman Yağbasan, "KN-12, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan ilk değişken kalibreli uzman nişancı tüfeği. Değişken kalibreli oluşu sayesinde, 7.62 mm ve 8.59 mm kalibreleri 1 dakika içerisinde kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bin 200 metre etkili menzil alanına sahip. Modüler bir yapısı var ve dipçiği katlanabilir, kullanım kolaylığı üst düzey olan bir keskin nişancı tüfeği. KN-12 değişken kalibreli uzman nişancı tüfeğimizin ağırlığı 7 kilo 200 gram ve yaklaşık bin 100 milimetre uzunluğa sahip" ifadelerini kullandı.