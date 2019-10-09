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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon öncesi Türk komandoların yaptığı eğitimler dikkat çekti. En zorlu askeri eğitimlerin verildiği yerlerden biri olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki görüntüler dünya basınının dikkatini çekti. Türk komandosunun yerli ve milli silahlarla yaptığı operasyon tatbikatları herkesi hayran bıraktı. İşte mavi bereli Türk komandoların zorlu eğitimlerinden görüntüler.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:29
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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon öncesi Türk komandoların yaptığı eğitimler dikkat çekti. En zorlu askeri eğitimlerin verildiği yerlerden biri olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki görüntüler dünya basınının dikkatini çekti. Türk komandosunun yerli ve milli silahlarla yaptığı operasyon tatbikatları herkesi hayran bıraktı. İşte mavi bereli Türk komandoların zorlu eğitimlerinden görüntüler.

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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!

Mehmetçik, nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor.

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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!

Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.

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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!

Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

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Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!