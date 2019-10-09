Türk komandosunun eğitimi dünyayı şaşkına çevirdi!
Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyon öncesi Türk komandoların yaptığı eğitimler dikkat çekti. En zorlu askeri eğitimlerin verildiği yerlerden biri olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki görüntüler dünya basınının dikkatini çekti. Türk komandosunun yerli ve milli silahlarla yaptığı operasyon tatbikatları herkesi hayran bıraktı. İşte mavi bereli Türk komandoların zorlu eğitimlerinden görüntüler.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:27Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:29