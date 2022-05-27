Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar! Gündüz kartal gece yarasa

"UNUTAMADIĞIM AN, İLK YALNIZ UÇUŞUM"
Kadın savaş pilotu, özellikle adrenalin tutkusu sebebiyle F-16'ların kendisi için bambaşka bir anlam taşıdığını ifade etti.
Her pilot için ilk yalnız uçuşun unutulmaz olduğuna dikkati çeken Yüzbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"F-16 ile bütün uçuşlarım çok özel, her seferinde çok gurur duyarak uçuyorum. Ancak tüm pilotlar için ilk yalnız uçuş unutulmazdır. Benim de ilk yalnız uçuşum Çiğli'de SF260D uçağıyla oldu. Bu, 2 pilotun yan yana oturduğu ama tek kişi de uçulabilen bir uçak. İlk uçuşumda kalktıktan sonra yan koltuğuma bakıp 'Gerçekten yalnız uçuyorum.' diye düşünmüştüm. Çok mutlu, gururlu hissettiğim, unutamadığım bir andı."
Yüzbaşı, uçmaya olan sevgisini "Uçmak benim için bir tutku. Kendimi gerçekten 'ben' olarak, özgüvenli ve özgür hissettiğim, mutlu olduğum bir eylem. F-16 ise uçmak istediğim tek uçak." sözleriyle dile getirdi.