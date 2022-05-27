Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar! Gündüz kartal gece yarasa

- "BABAM ARABASINI VERMEZKEN DEVLETİMİZ UÇAK VERDİ"

Yaklaşık 5 yıldır uçtuğunu dile getiren filonun tek kadın pilotu, çocukluğundan itibaren adrenalin ve heyecanı çok sevdiğini, lise yıllarına geldiğinde pilot olmaya karar verdiğini söyledi.

"Liseyi Balıkesir'de okudum, orada bir F-16 üssü var. Bir nevi jet sesiyle büyüdüm, uçakları her gördüğümde çok heyecanlanıyordum. Beni bu mesleğe çeken de bu oldu." diyen Yüzbaşı, Hava Harp Okuluna girmek için katıldığı mülakatların uçuş eğitimiyle ilgili aşamasının ise dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu mülakatlarda devletin başlangıç eğitim uçağıyla 7 sorti yapılmasının istendiğini anlatan filonun kadın pilotu, "Bu benim havacılığa aşık olduğum andı. Babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bir uçak verdi. Harp Okuluna girmeden uçmanın ne demek olduğunu görebildim ve bundan çok etkilendim." diye konuştu.