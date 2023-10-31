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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri'ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunan albüm içerisinde, Rusya'nın Özerk Saha Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkı Yakutlara ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 14:51
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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri’ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albüm, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri’ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu teşkilatta Türkmenistan, Macaristan ve KKTC gözlemci üye olarak yer alıyor.

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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri’ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirvede ekonomiden politikaya, kültürden turizme, eğitimden spora kadar çeşitli alanlarda iş birliğini arttıracak adımlar ele alınacak.

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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri’ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

ZİRVEDE TÜRKİYE'Yİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEMSİL EDECEK.

Türk entegrasyonunun çatı kuruluşu Türk Devletleri Teşkilatının liderler zirvesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında, Türk dünyasındaki yaşama dair bir albüm ortaya çıktı.

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Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri’ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Başkanlıkta özenle korunan albüm, Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gözler önüne seriyor.