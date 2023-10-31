Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı! Devlet Arşivleri'ndeki görüntüler ilk kez yayınlandı

Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarının 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunan albüm içerisinde, Rusya'nın Özerk Saha Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkı Yakutlara ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler de bulunuyor.