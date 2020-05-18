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Haberler Galeri Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülkeden 822 firma ve 1468 turizmciye koronavirüs sonrası ülkelerin turizm potansiyellerini sordu. Yapılan anket çalışmasında 12,2'lik bir oranla Türkiye'nin en hızlı toparlanacak ülke olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:37
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Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasına ilişkin sektördeki ilgili segment karar vericilerin fikirlerine ulaşmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket çalışması yaptı.

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Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi.

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Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Ankette yer alan "Pandeminin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37,8'i 6 ay sonra, yüzde 22,6'sı 3 aydan az bir süre içinde, yüzde 15,6'sı aralıkta, yüzde 14,8'i de gelecek yılın ilk yarısında salgının biteceği yönünde görüş bildirdi.

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Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

"Pandemi sonrası işlerinizin normal düzenine girmesi ne kadar sürer?" sorusuna da yüzde 29,34'ü 3 ile 6 ay arasında, yüzde 23,3'lük kısmı da 6-9 ay arasında yanıtını verdi.

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Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Bu soruya katılımcıların yüzde 14,7'lik kısmı 1 ile 3 ay, yüzde 5,1'lik kısmı da hemen şeklinde görüş belirtti.