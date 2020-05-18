Turizmle ilgili önemli anket çalışması! Türkiye ilk sırada yer aldı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya'nın da bulunduğu 45 ülkeden 822 firma ve 1468 turizmciye koronavirüs sonrası ülkelerin turizm potansiyellerini sordu. Yapılan anket çalışmasında 12,2'lik bir oranla Türkiye'nin en hızlı toparlanacak ülke olduğu belirtiliyor.