31 Mayıs 2023, Çarşamba
Turizmde alternatif boyut: 5 ilin 'Mavi Yol'u belirlendi
Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yürütülen 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' kapsamında su altı dalış güzergahları belirlendi. Prof. Dr. Mehmet Aydın, bölgede 2,5 yıl süren çalışmalar sonucunda dalış turizmine uygun 43 nokta belirlediklerini açıkladı. Doğu Karadeniz illerindeki dalış turizmi hakkında bilgi veren Aydın, "Tespitlerimize göre dalış turizmine uygun ya da alternatif turizm aktivitesine uygun olan alanın Ordu bölgesinin olduğunu tespit ettik" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:17
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