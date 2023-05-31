Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

"TURİZME ALTERNATİF BİR BOYUT KAZANDIRDIK"

Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ordu'da 16, Giresun'da 19, Trabzon'da 7 ve Artvin'de 1 dalış güzergahı belirlediklerini belirterek, "Karadeniz'de dalış turizmini geliştirmek amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sponsorluğunda, proje gerçekleştirdik. Bu projemizde Ordu ile Hopa arasındaki dalış noktalarının belirlenmesiyle ilgili çalışma yaptık. 2,5 yıl süren bu çalışma kapsamında bölgede 43 istasyon belirledik. Bu belirlemiş olduğumuz istasyonlarda su altında dalış güzergahlarını belirledik. Su altı yapısını ortaya koyduk. Fotoğraf ve videolar çekerek biyoçeşitliliğini belirledik ve dalış yapmak isteyen insanlar bölgede Karadeniz için nasıl bir şeyle karşı karşıya kalabileceklerini göreceği çok güzel bir turizm projesi gerçekleştirdik. Turizme alternatif bir boyut kazandırdık" diye konuştu.