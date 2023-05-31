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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin 'Mavi Yol'u belirlendi

Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yürütülen 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' kapsamında su altı dalış güzergahları belirlendi. Prof. Dr. Mehmet Aydın, bölgede 2,5 yıl süren çalışmalar sonucunda dalış turizmine uygun 43 nokta belirlediklerini açıkladı. Doğu Karadeniz illerindeki dalış turizmi hakkında bilgi veren Aydın, "Tespitlerimize göre dalış turizmine uygun ya da alternatif turizm aktivitesine uygun olan alanın Ordu bölgesinin olduğunu tespit ettik" dedi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:17
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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) kapsamında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde su altı dalış turizminin yaygınlaştırması amacıyla 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' başlatıldı.

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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında; Ordu'nun Ünye ile Artvin'in Hopa ilçeleri arasında kalan denizel alanda araştırma yapıldı.

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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

Doğu Karadeniz'de dalış turizmine uygun 43 nokta belirlenirken, bu alanlarda su altında karşılaşılabilecek denizel canlılar ve biyoçeşitlilik gün yüzüne çıkarıldı.

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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

Çalışma sonunda elde edilen verilerle dalış rotaları, oluşturulan katalogda bir araya getirildi. Katalog, ilerleyen süreçlerde online ortama aktarılıp Doğu Karadeniz'de dalış yapmak isteyenlerin hizmetine sunulacak.

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Turizmde alternatif boyut: 5 ilin ’Mavi Yol’u belirlendi

"TURİZME ALTERNATİF BİR BOYUT KAZANDIRDIK"

Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ordu'da 16, Giresun'da 19, Trabzon'da 7 ve Artvin'de 1 dalış güzergahı belirlediklerini belirterek, "Karadeniz'de dalış turizmini geliştirmek amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sponsorluğunda, proje gerçekleştirdik. Bu projemizde Ordu ile Hopa arasındaki dalış noktalarının belirlenmesiyle ilgili çalışma yaptık. 2,5 yıl süren bu çalışma kapsamında bölgede 43 istasyon belirledik. Bu belirlemiş olduğumuz istasyonlarda su altında dalış güzergahlarını belirledik. Su altı yapısını ortaya koyduk. Fotoğraf ve videolar çekerek biyoçeşitliliğini belirledik ve dalış yapmak isteyen insanlar bölgede Karadeniz için nasıl bir şeyle karşı karşıya kalabileceklerini göreceği çok güzel bir turizm projesi gerçekleştirdik. Turizme alternatif bir boyut kazandırdık" diye konuştu.