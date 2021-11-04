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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

İtalya'nın Veneto bölgesinde gazete bayisi işleten yaşlı bir çift 47 yıl önce dükkanlarının önüne park ettikleri aracı hiç hareket ettirmedi. Bölgenin sembolü haline gelen otomobil, gezi sitelerinde paylaşılmasının ardından ün kazandı. Şimdi kasaba yetkilileri aracı restore edip turizm geliri elde etmeyi planlıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 13:33
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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

Tam 59 yaşında ve 47 yıldır aynı yerde park halinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

İtalya'nın Veneto bölgesinde gazete bayi işleten 94 yaşındaki Angelo Fregolent otomobilini tam 47 yıl önce dükkanının önüne park etti.

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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

O günden bu yana otomobili hareket ettirmeyen Fregolent dünya genelinde ilgi odağı oldu.

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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

Bölge ziyaretçi akınına uğradı.

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Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde

Fırsatı değerlendirmek isteyen bölge yetkilileri ise İtalyan aileyle irtibata geçerek otomobili restore ettirmeyi teklif etti.