06 Kasım 2021, Cumartesi
Turistlerin yeni gözdesi! Tam 47 yıldır aynı yerde park halinde
İtalya'nın Veneto bölgesinde gazete bayisi işleten yaşlı bir çift 47 yıl önce dükkanlarının önüne park ettikleri aracı hiç hareket ettirmedi. Bölgenin sembolü haline gelen otomobil, gezi sitelerinde paylaşılmasının ardından ün kazandı. Şimdi kasaba yetkilileri aracı restore edip turizm geliri elde etmeyi planlıyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 13:33
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