Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Andriienko, "Turizmciyim, 2019 yılında bir gezi grubumuz acente ile Diyarbakır'a geldik. Burada Yaser hocamız, Ulu Cami'de bize İslam dinini tek tek anlattı. 2019'dan önce de ilk kez Mardin'e gitmiştim. Orada karar verdim ki bizim ülkemizde kimse Türkiye'nin güzelliklerini pek fazla bilmiyor. Ülkemizdekilerin çoğu Türkiye'nin sadece deniz ve sahilleriyle meşhur olduğunu biliyor. Ama Mezopotamya hakkında kimse bir bilgi sahibi değil. Mezopotamya'nın Dicle ve Fırat arasında olduğunu sadece biliyorlar. Mardin'e gittikten sonra artık tur acentemle Mezopotamya turları yapmayı planladık. Artık turistleri doğu şehirlerine getirmeye başladım" dedi.