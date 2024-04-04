05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko'nun ismi artık Elif oldu

Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko'nun ismi artık Elif oldu

İlk kez 2018 yılında Türkiye'ye gelen ve 2019 yılında Diyarbakır'a düzenlediği turda İslam dininden etkilenerek araştırmaya başlayan tur rehberi Polina Andriienko, Diyarbakır'da düzenlenen ihtida töreni ile Elif ismini alarak Müslüman oldu.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:01
  • 1
  • 11
Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bir acentede tur rehberi olarak çalışan 57 yaşındaki Polina Andriienko, ilk kez 2018 yılında bireysel olarak Mardin'i ziyaret etti. Daha sonra Türkiye'nin doğu illerine turlar düzenleyen Andriienko, 2019 yılında Ramazan ayında bir kafileyle Diyarbakır'a geldi.

  • 2
  • 11
Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Andriienko, burada Sur ilçesindeki Ulu Cami rehberi Yaser Aydın ile tanıştı. Turistlere ve Andriienko'ya İslam dininin güzellikleri ve cami ile kentin tarihini anlatan Aydın, Andriienko'yla irtibatı kesmeyip kendisine İslam dinini anlatmaya devam etti.

  • 3
  • 11
Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Pandemi ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Diyarbakır'a gelemeyen Andriienko, geçtiğimiz günlerde kente gelip Aydın'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Sur Müftülüğünde düzenlenen ihtida programıyla Andriienko, Elif ismini alarak Müslüman oldu.

  • 4
  • 11
Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Müslüman olmasındaki süreci anlatan Andriienko, Türkiye'nin manevi güzelliklerini ülkesinde kimsenin pek fazla bilmediğini söyledi.

  • 5
  • 11
Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko’nun ismi artık Elif oldu

Andriienko, "Turizmciyim, 2019 yılında bir gezi grubumuz acente ile Diyarbakır'a geldik. Burada Yaser hocamız, Ulu Cami'de bize İslam dinini tek tek anlattı. 2019'dan önce de ilk kez Mardin'e gitmiştim. Orada karar verdim ki bizim ülkemizde kimse Türkiye'nin güzelliklerini pek fazla bilmiyor. Ülkemizdekilerin çoğu Türkiye'nin sadece deniz ve sahilleriyle meşhur olduğunu biliyor. Ama Mezopotamya hakkında kimse bir bilgi sahibi değil. Mezopotamya'nın Dicle ve Fırat arasında olduğunu sadece biliyorlar. Mardin'e gittikten sonra artık tur acentemle Mezopotamya turları yapmayı planladık. Artık turistleri doğu şehirlerine getirmeye başladım" dedi.