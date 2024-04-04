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Tur rehberi olarak geldiği Diyarbakır’da Müslüman oldu! Polina Andriienko'nun ismi artık Elif oldu
İlk kez 2018 yılında Türkiye'ye gelen ve 2019 yılında Diyarbakır'a düzenlediği turda İslam dininden etkilenerek araştırmaya başlayan tur rehberi Polina Andriienko, Diyarbakır'da düzenlenen ihtida töreni ile Elif ismini alarak Müslüman oldu.
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 04.04.2024 11:01Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:01