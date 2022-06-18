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Tüm uyarılara rağmen YKS'ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Tüm uyarılara rağmen yine sınava yetieşemeyenler oldu. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi. Öte yandan kimliğini unuttan bir öğrencinin yardımına da motosikletli polis yetişti.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 12:12
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Tüm uyarılara rağmen YKS’ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı.

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Tüm uyarılara rağmen YKS’ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı.

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Tüm uyarılara rağmen YKS’ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti.

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Tüm uyarılara rağmen YKS’ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI

Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi'nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi.

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Tüm uyarılara rağmen YKS’ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu