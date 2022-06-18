Tüm uyarılara rağmen YKS'ye geç kaldılar! Kimliklerini unutan öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Tüm uyarılara rağmen yine sınava yetieşemeyenler oldu. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi. Öte yandan kimliğini unuttan bir öğrencinin yardımına da motosikletli polis yetişti.