Tulum ve sedye ile geldiler... Maske takmayanları böyle uyardılar!

"BURADAKİ UYGULAMAYI GÖRÜNCE MASKEMİ DÜZELTTİM"

Son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu vurgulayan Muhammet Furkan Şenkaranfil, "Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya ne kadar önem verdiğini bu sosyal deneyden de anlıyoruz" dedi.