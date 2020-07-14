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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

Tüm dünya pandemi sürecinde ekonomik olarak küçülürken, Türkiye attığı adımların meyvelerini topluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Haziran ayına ilişkin konut satışı raporunu açıkladı. Ev satışları geçtiğimiz ayda rekor seviyeye çıktı. Özellikle yurt dışından Türkiye'deki konutlara büyük talep oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut alanlar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 12:45
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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

TÜİK konut satış istatistiklerini açıktı. Konut satışları kamu bankalarının da kredi desteğiyle geçen ay yüzde 209,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, tarihin en yüksek rakamı olarak duyurduğu konut satışları sadece ülke içinde değil yurtdışından konut sahibi olmak isteyenler için de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yer olduğunu gösterdi.

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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

Konut satışları yabancılara da hız kesmeden devam etti. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Samsun, Sakarya ve Muğla oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut satın alan yabancılar...

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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

ÜLKE: ÖZBEKİSTAN
Haziran 2020: 24
Ocak-Haziran 2020: 125
Özbekistan geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 94 konut almıştı.

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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

ÜLKE: LÜBNAN
Haziran 2020: 27
Ocak-Haziran 2020: 221

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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı

ÜLKE: TÜRKMENİSTAN
Haziran 2020: 45
Ocak-Haziran 2020: 227
Türkmenistan ise aynı dönemde 133 konut alarak konut satın alımını arttıran ülkelerden.