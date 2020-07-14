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TÜİK verileri tek tek açıkladı! O ülkelerden Türkiye'ye talep patlaması yaşandı
Tüm dünya pandemi sürecinde ekonomik olarak küçülürken, Türkiye attığı adımların meyvelerini topluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Haziran ayına ilişkin konut satışı raporunu açıkladı. Ev satışları geçtiğimiz ayda rekor seviyeye çıktı. Özellikle yurt dışından Türkiye'deki konutlara büyük talep oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut alanlar...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 12:45
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