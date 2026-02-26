TÜİK verileri açıkladı: Boşanmalar artıyor evlenme yaşı yükseliyor!

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 09:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

TÜİK'in 2025 verilerine göre evlenme sayısı düşerken boşanmalar arttı. 552 bin evliliğe karşılık 193 bin boşanma gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 34'ü ilk 5 yılda yaşandı. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'e, kadınlarda 26'ya yükseldi. Yabancı gelinlerde ise Suriyeliler ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde evlenme sayıları düşüşe geçerken, boşanma sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandı. EVLENME ORANLARI HER YIL BİRAZ DAHA DÜŞÜYOR Boşanmaların üçte birinden fazlasının evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşmesi, toplumsal yapıda aile kurumunun karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

EVLENME SAYISINDA SERT DÜŞÜŞ Son yıllarda evlilik oranlarında yaşanan gerileme TÜİK raporlarına da yansıdı. A Haber moderatörü Gökhan Kurt, "2025 yılında evlenme verilerine baktığımızda 552 bin 237 evlilik yaşanırken, 2024 yılında bu rakam 569 bin 983 seviyesindeydi. Ne yazık ki evlilik sayıları her geçen yıl biraz daha düşüyor" ifadelerini kullandı. Muhabir Damla Kuşkapan ise sahadan aktardığı bilgilerde, "2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 570 binlere yakınken, 2025 yılında bu sayı 552 binlere kadar geriledi" sözleriyle tablonun vahametini aktardı.

BOŞANMALARDA "İLK 5 YIL" KRİZİ Boşanma verileri incelendiğinde ise tablonun daha karamsar olduğu görülüyor. Gökhan Kurt, "2025 yılında 193 bin 793 boşanma gerçekleşirken, bir önceki yıl bu rakam 188 bin 963'tü. Boşanma oranı hızla artıyor ve en acı tablo boşanmaların yüzde 34'ünün evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşmesi" sözleriyle aktardı. Boşanma hızının en yüksek olduğu illere de değinen Kurt, "En yüksek boşanma hızı binde 3,28 ile İzmir olarak kayıtlara geçerken, en düşük hız binde 0,51 ile Hakkari'de görüldü" bilgisini paylaştı.

İLK EVLENME YAŞI HER İKİ CİNSİYETTE DE ARTTI Ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle gençlerin evlilik kararlarını ertelediği rakamlarla tescillendi. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Yıllara göre ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de bu yaşın arttığı görülüyor. 2025 yılı verilerine göre erkeklerde ilk evlenme yaşı 28,5 olurken, kadınlarda bu yaş 26'ya yükseldi" ifadelerini kullandı. İller bazında evlenme hızına da değinen Kuşkapan, "Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep olurken, en düşük il binde 4,18 ile Tunceli oldu" dedi.