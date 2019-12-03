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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

Köy yoğurtlarını inceleyen TÜBİTAk, yaptığı üretimle dünyanın dikkatini çekti. ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmalarda ev yoğurtlarının kanserle mücadelede büyük destek olduğu kanıtlanmıştı. Şimdi de TÜBİTAK köy yoğurtlarını inceledi. TÜBİTAK MAM Türk damak tadına uygun, 3 ay dayanıklı doğal yoğurt geliştirdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 16:46
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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

Köy yoğurtları üzerindeki çalışmada başarılan TÜBİTAK, genetik değişikliğe yer vermeden ömrü 3 ay olan yoğurt üretti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şartları taşıyan ve bedelini karşılayan tüm firmaların bu teknolojiyi transfer edebileceklerini açıkladı.

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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

Varank, yoğurdun binin üzerinde tüketicinin beğenisine sunulduğunu ve yüzde 95'in üzerinde olumlu görüş aldığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, şimdi bu uzun ömürlü yoğurdu vatandaşımızla buluşturmak için yeni bir adım attık." dedi.

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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

GENETİK DEĞİŞİKLİK YOK

Yoğurdun üretimi, Anadolu'nun geleneksel yoğurtlarından izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş kültürlerden seçilmiş bakterilerle sağlandı. Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak sadece bir kez yoğurt yapımında kullanılacak şekilde hazırlanırken buluş konusu kültürlerde genetik değişiklik uygulanmadı.

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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

Buluş konusu bakteriler, patojenlere karşı çeşitli antimikrobiyal "etM" yapan maddeler geliştirdiklerinden, yoğurtların daha uzun süre güvenli bir şekilde kalmasını sağlıyor; buzdolabı koşullarında çok yavaş asit ürettikleri için de uzun süre ekşimeden muhafaza edilebiliyor. Projeyle, üç aylık muhafaza sonunda yoğurtların hala mililitrede 107 kob bakteri içerdikleri ve hoşa giden ekşilik, lezzet ve aroma özelliklerini taşıdıkları tespit edildi.

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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

KANSER UZMANLARINDAN EV YOĞURDU UYARISI

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.