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TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor
Köy yoğurtlarını inceleyen TÜBİTAk, yaptığı üretimle dünyanın dikkatini çekti. ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmalarda ev yoğurtlarının kanserle mücadelede büyük destek olduğu kanıtlanmıştı. Şimdi de TÜBİTAK köy yoğurtlarını inceledi. TÜBİTAK MAM Türk damak tadına uygun, 3 ay dayanıklı doğal yoğurt geliştirdi.
Giriş Tarihi: 03.12.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 16:46
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