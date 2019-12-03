TÜBİTAK köy yoğurduna sınıf atlattı! Dünya bunu konuşuyor

Buluş konusu bakteriler, patojenlere karşı çeşitli antimikrobiyal "etM" yapan maddeler geliştirdiklerinden, yoğurtların daha uzun süre güvenli bir şekilde kalmasını sağlıyor; buzdolabı koşullarında çok yavaş asit ürettikleri için de uzun süre ekşimeden muhafaza edilebiliyor. Projeyle, üç aylık muhafaza sonunda yoğurtların hala mililitrede 107 kob bakteri içerdikleri ve hoşa giden ekşilik, lezzet ve aroma özelliklerini taşıdıkları tespit edildi.