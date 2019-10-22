22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 18:05
  • 1
  • 29
Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi birçok çizgi film 1980 ve 1990 kuşağında dünyaya gelen çocukların efsaneleri oldu. Ne Tom Jerry'yi yakalayabildi ne de Ash Pikachu'ya tam anlamıyla söz geçirebildi. Ancak Tsubasa her erkek çocuğun hayali gibi ilerledi futbol kariyerinde. Önce Brezilya'nın Sao Paulo takımında seçmelere katılan Tsubasa, daha sonra dünya devi Barcelona ile anlaştı. En büyük rakibi Kojiro Hyuga ise İtalya'ya transfer oldu. Peki sevilen birçok çizgi film nasıl bitti? İşte tüm gerçekler...

  • 2
  • 29
Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Birbirlerine düşman Tom ve Jerry aslında birbirlerinin tek dostları. Bunu anlamaları uzun sürmüş olsa da bir fare ve kedi arasındaki dostluk iç güdüsel olarak da bir noktada kovalamacaya dönmek zorundaydı.

  • 3
  • 29
Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Ta ki ikisi de aşık olana kadar. Tom da Jerry de kalbini kaptırmıştı. Ancak aşk onlar için hüzünlü bir sona erişin başlangıçı oldu.

  • 4
  • 29
Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Tom ve Jerry sevgilerinin karşılığını alamadı. Bununla da kalmadılar sevdikleri başkalarına aşık oldu.

  • 5
  • 29
Tsubasa, Tom ve Jerry ve Pokemon gibi efsane çizgi filmlerin nasıl bittiği merak konusu oldu! İşte tüm gerçekler

Ne Jerry ne de Tom bu durumu kaldıramadı. Tom ve Jerry'nin pek bilinmeyen finali de böyle geldi.