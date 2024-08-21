TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

Bir yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden TRT'nin dijital platformu Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyicilere sunuyor. Şimdi ise Tabii, Premium özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Tabii ücretli mi oldu? Premium paket neler sunuyor ve aylık bedeli ne kadar? İşte Tabii'nin canlı izleme ve üyelik ekranına dair tüm detaylar haberimizde.