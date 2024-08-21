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Haberler Galeri TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

TRT'nin yeni dijital platformu Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer büyük turnuvaların yayın haklarını alarak büyük bir adım attı. Tabii, 30'dan fazla orijinal yapımı ve reklamsız izleme keyfi sunan Premium paketiyle dikkat çekiyor. Peki TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:24
TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

Bir yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden TRT'nin dijital platformu Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyicilere sunuyor. Şimdi ise Tabii, Premium özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Tabii ücretli mi oldu? Premium paket neler sunuyor ve aylık bedeli ne kadar? İşte Tabii'nin canlı izleme ve üyelik ekranına dair tüm detaylar haberimizde.

TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

TRT Tabii'ye Ücretsiz ve Premium Üyelik Seçenekleri

7 Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunulan TRT Tabii platformu, kullanıcılarına hem ücretsiz hem de ücretli üyelik seçenekleri sunuyor. Ücretsiz versiyon sayesinde, kullanıcılar TRT kanallarının canlı yayınlarına ve TRT'nin güncel ile arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişebilecek.

TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

Ancak, daha geniş ve reklamsız içerik erişimi isteyenler için Tabii Premium paketi öne çıkıyor. Bu paket, ayda 99 TL karşılığında sunulacak. Premium üyelik, reklamsız izleme keyfi, TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, içerikleri indirip çevrimdışı izleme ve yüksek kaliteli görüntü seçenekleri sunacak.

TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

TRT Tabii Premium Paketi ile Neler Sunulacak?

Tabii Premium paketi, kullanıcılarına:

📍Orijinal yapımlar,
📍Klasik TRT dizileri,
📍Tüm TRT kanallarının canlı yayınları,
📍Ses getiren film, dizi ve belgeseller,
📍20.000 saatten fazla seçilmiş içerik,
📍Yüksek kaliteli görüntü seçeneği sunacak.

TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?

Hangi Maçlar Ücretsiz Olacak?

Bu paket ayrıca, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını şifresiz olarak izleme olanağı sağlayacak. Ancak, yabancı takımların tüm maçlarına erişim sadece Tabii Premium paketiyle mümkün olacak.