21 Ağustos 2024, Çarşamba
TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar? 2024 Tabii premium üyelik aylık ne kadar?
TRT'nin yeni dijital platformu Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer büyük turnuvaların yayın haklarını alarak büyük bir adım attı. Tabii, 30'dan fazla orijinal yapımı ve reklamsız izleme keyfi sunan Premium paketiyle dikkat çekiyor. Peki TRT Tabii ücretsiz mi, ücretli mi? TABİİ maç izle paralı mı oldu, hangi maçlar?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:24