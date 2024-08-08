TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

Türkiye-İtalya Voleybol Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Ağustos Perşembe günü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, saat 21:00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları, olimpiyat madalyası yolunda zorlu bir sınav verecek.