08 Ağustos 2024, Perşembe
TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu bu kritik mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Maçı canlı izlemek ve skor takibi yapmak isteyen voleybolseverler, internet üzerinden aramalarını yoğunlaştırmış durumda. Türkiye-İtalya maçının detayları haberimizde.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:49