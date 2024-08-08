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Haberler Galeri TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu bu kritik mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Maçı canlı izlemek ve skor takibi yapmak isteyen voleybolseverler, internet üzerinden aramalarını yoğunlaştırmış durumda. Türkiye-İtalya maçının detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:49
TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dorukta! Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı için geri sayım başladı. TRT 1'den canlı yayınlanacak bu kritik mücadeleyi izlemek isteyenler için TRT 1 frekans bilgilerini haberimize ekledik. İşte TRT 1 canlı izle ekranı…

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

Türkiye-İtalya Voleybol Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Ağustos Perşembe günü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, saat 21:00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları, olimpiyat madalyası yolunda zorlu bir sınav verecek.

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

TRT 1 Canlı Yayın İzleme Frekansı

Türkiye-İtalya voleybol maçını canlı izlemek isteyenler için TRT 1 frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

Güncel frekans bilgilerini, uydu alıcınızın ayar menüsünden manuel olarak girebilirsiniz.

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE | TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri… 2024 Paris Olimpiyatları kesintisiz izle

Maç Kadrosu: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya karşısındaki maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 Oyuncu: Beyza Arıcı