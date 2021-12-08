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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 22:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 22:38
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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni, demiryolunun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ali Hoş'a çarptı.

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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Hoş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ali Hoş'un cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trenin makinisti ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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