19 Temmuz 2022, Salı
Trakya Bölgesi'nden sonra İstanbul, Çanakkale ve Bursa'da da görüldü! Çiftçilerin korkulu rüyası: Tırtıl istilası
Çatalca'daki ayçiçeği tarlaları da 'çayır tırtılı' istilasından zarar gördü. Tırtıllar çiftçilerin traktörlerini bile sardı. Trakya Bölgesi'nde, Bursa ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinde de ekili olan tırtıllar, tarım arazilerinde bitkilerin yapraklarını yiyerek ciddi zararlar oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 15:49
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