Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

ACI İÇİNDE KIVRANDI...

Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk, acı içinde kıvrandı. Yusuf Emir Bolat hemen ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın şokunu yaşayan Yusuf Emir Bolat, "Arkadaşımla oturup dondurma yiyorduk. Yanımıza siyah bisikletle bir adam geldi. 'Sen Trabzonsporlu musun lan' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' diyerek biber gazı sıktı bana, sonra kaçtı" ifadelerini kullandı. Anne Sonay Bolat ise şüphelinin yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.