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Haberler Galeri Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

Bursa'da, Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9) arkadaşıyla evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli şahıs küçük çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası fenalaşan Bolat, hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Trabzonspor Kulübü ise yazılı açıklama yapıp, olayın takipçisi olacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 13:34
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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

Korkunç olay Bursa'da geçtiğimiz günlerde yaşandı.

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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

ÖNCE ÇOCUKLARIN YANINA YAKLAŞTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir şahıs, sokakta arkadaşıyla birlikte oturan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın yanına yaklaştı.

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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

Ardından cebinden çıkardığı biber gazını, Yusuf Emir Bolat'ın yüzüne sıktı.

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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

ACI İÇİNDE KIVRANDI...

Neye uğradığını şaşıran talihsiz çocuk, acı içinde kıvrandı. Yusuf Emir Bolat hemen ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın şokunu yaşayan Yusuf Emir Bolat, "Arkadaşımla oturup dondurma yiyorduk. Yanımıza siyah bisikletle bir adam geldi. 'Sen Trabzonsporlu musun lan' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' diyerek biber gazı sıktı bana, sonra kaçtı" ifadelerini kullandı. Anne Sonay Bolat ise şüphelinin yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

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Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.