01 Kasım 2023, Çarşamba
Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkıp kaçtı! Kulüpten açıklama geldi...
Bursa'da, Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9) arkadaşıyla evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli şahıs küçük çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası fenalaşan Bolat, hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Trabzonspor Kulübü ise yazılı açıklama yapıp, olayın takipçisi olacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 01.11.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 13:34
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