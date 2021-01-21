Trabzon'daki altyapı çalışmalarında bulundu! Sırrı araştırılıyor...

Eğer beton gibi harçlı malzeme o dönemlerde kullanıldıysa günümüze kadar gelmesi normal. Yapılan kazıda fark ettiğim yıkılmış bir eve ya da hana ait 18 ila 19'uncu yüzyılda kullanılmış metalik malzemelerde ortaya çıktı. O alanlarda Roma dönemine ait olabilecek yapılara da rastlamak mümkün olacaktır. Daha önce tabakhane camisinin olduğu alanda yapılan çalışmada Trabzon'un en eski tapınağına ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Maraş Caddesi de onun hemen 200 metre kuzeyinde bulunan bir alan. Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kazıların başında müze müdürlüklerinin uzmanları bulunmalı. Kazı esnasında taşınır veya taşınmaz tarihi bir yapı ortaya çıktığında zarar verilmeden tarihe ışık tutabilsin. Özellikle gece kazıları oldukça riskli, dikkatli bir şekilde kazılar yapılmalı ve çıkan herhangi bir yapı da ona göre çıkarılmalı" dedi.