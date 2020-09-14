Trabzon'da yapılan bu caminin dünyada eşi benzeri yok! | İşte dünyanın en ilginç ve güzel camileri Son dakika haberleri... Trabzon'da 2013 yılında yapımına başlanan Hz. Ebubekir Camisi farklı mimarisi ile dikkat çekiyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu caminin mimari Dr. Fatih Şahin A Haber canlı yayınında ilgi çeken caminin özellikleriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Giriş Tarihi: 14.09.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 21:57
Trabzon'un Bengisu mahallesinde yapımı süren ve dünyada bir benzeri olmayan
Hazreti Ebubekir Camii mimarisi ve farklı özellikleri ile görenlerin dikkatini çekiyor. Cami minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri ifade ediyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Fatih Şahin, caminin özelliklerini A Haber canlı yayınında anlattı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortahisar ilçesi Bengisu mahallesinde yapımına 2013 yılında başlanan ve fiziki olarak büyük oranda tamamlanan caminin tasarımını ve mimarlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şahin yapıyor.
Şahin, g
örüntüsü ile de farklı olan caminin minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve semboller taşıdığını söyledi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Şahin "Caminin 3 temel ayağı var. Bu yapıyı o şekilde değerlendirmek gerekir.
Son cemaat mahfiline baktığınız zaman dünyayı temsil eden bir unsuru vardır. Namaz kılınan ana kısım ise ahireti temsil eder. Bu iki yapıyı tamamlayan duvar ise ölümü anlatır.
Yani; dünya, ahiret ve ölüm. Üçlemesi bu şekilde oluşuyor. Biz de mimari olarak bu yapıyı tasarlarken bu 3 sembolün hiç dışına çıkmadık. Kubbeyi de Allah'ın birliğini hissetmek anlamında tasarladık. Bu camiye girerken de çıkarken de dünya ve ahiret hayatını anlatmayı amaçladık" dedi.
"SÜTUNLARIN HEPSİNİN BİR ANLAMI VAR" Dünyayı anlatan son cemaat mahfilinin 6 sütundan oluştuğunu, ahireti anlatan namaz kılınan ana bölümün de 6 sütundan oluştuğuna vurgu yapan Şahin "Bu toplam 12 sütun ile namazın 12 şartını anlatmak istedik. Bu sütunlar üzerinde 5 boşluğa yer verdik onlar da İslamın 5 şartını anlatıyor. Dünya ve ahiret ilişkisini kurmak üzere böyle düşündük. 6 sütun aynı zamanda imanın 6 şartını da temsil ediyor. İç mekanda dünya ahiret ilişkisini hem mihrap hem de minberde yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.
Dr. Fatih Şahin, caminin minaresini de sekizgen olarak tasarladıklarını belirterek
"O da cennetin 8 kapısını anlatıyor. 4 farklı noktadan ışık alıyor, 4 farklı noktada sesin yankılanmasını istedik. Burada da simgesel bir durum var. İçindeki merdiveni de Kabe'deki tavaf yönüne sol tarafa doğru yaptık. Minarenin yüksekliği 33 metredir, 2 tane şerefeden oluşmaktadır. Şadırvan da bitmedi onu da cennetin 8 kapısını düşünerek sekizgen olarak tasarladık. 4 boşluğu vardır onda da cennetteki 4 pınarı düşünerek yaptık" şeklinde konuştu.