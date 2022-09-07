07 Eylül 2022, Çarşamba
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı
Trabzon'da tatilini geçiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, evine ve bahçedeki ürünlere zarar veren 'Meteor' adını verdiği bozayı yüzünden teleskop aldı. Güneş enerjisiyle çalışan lambanın ışığıyla evden uzak tutmaya çalıştığı ayıyı teleskopla izleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın yukarısına fotokapan kurduk ve görünce korktuk" dedi.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:05
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