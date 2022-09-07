07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

Trabzon'da tatilini geçiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pencerelere tırmanan, evine ve bahçedeki ürünlere zarar veren 'Meteor' adını verdiği bozayı yüzünden teleskop aldı. Güneş enerjisiyle çalışan lambanın ışığıyla evden uzak tutmaya çalıştığı ayıyı teleskopla izleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın yukarısına fotokapan kurduk ve görünce korktuk" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:05
  • 1
  • 10
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yaz tatilini geçirmek için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Prof. Dr. Kadıoğlu, köydeki evinin çevresine ayı dadandığını fark edip, bahçenin çevresine güneş enerjisiyle çalışan elektrikli çit koyup güvenlik önlemi aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

"METEOR" ADINI VERDİ

Pencerelere tırmanan, eve ve tarım ürünlerine zarar veren ayıya 'Meteor' adını veren Prof. Dr. Kadıoğlu, evin çevresine yerleştirdiği kamera ve fotokapanla kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan ayıyı görüntüledi.

  • 3
  • 10
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

Prof. Dr. Kadıoğlu, bozayının büyüklüğünü fotokapanda gördükten sonra güvenlik tedbirlerini artırdı.

  • 4
  • 10
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

Kamera sayısını artırıp ayının dikkatini dağıtmak ve evinden uzak tutmak için de ağaca güneş enerjisiyle çalışan lambalar takan Prof. Dr. Kadıoğlu, teleskop alıp, hayvanın hareketlerini uzaktan takip etmeye başladı.

  • 5
  • 10
Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

"DAMSIZ GİRİLMEZ KURALINI BİLİYORSA, AŞAĞIYA İNMEYECEKTİR"

Meteor'a karşı güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın 500 metre yukarısına fotokapan kurup Meteor'u gördük ve korktuk. Meteor çok büyük boz bir ayı. Bu sene yayladaki evleri, ahırları kırdı ama aşağı inmedi. Güneş enerjili elektrik telleri koyduk, köpeğimiz var, kamera sayısını artırdık. Ayrıca yeni teleskop aldım. Meteor da büyük ayı ama Meteor'u görmezsek büyük ayı takımyıldızını görürüz' diye teleskop da kullanıyoruz. Son olarak güneş enerjisiyle çalışan lambalar alıp yukarımızdaki ağaçlara koyduk. Geceleri yanıp sönüyor, disko havası gibi oluyor. Ayı 'Damsız girilmez' kuralını biliyorsa, aşağıya inmeyecektir. Teleskopla bulutsuz, nemsiz gecelerde yıldızları görmeye çalışıyorum. Eğer köpek ormana doğru havlarsa teleskopu da ormana doğru çeviriyorum. Ayıyı ağaçların arasında görmek zor oluyor ama şansımı deniyorum" dedi.