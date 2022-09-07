Trabzon’da ‘Meteor’ paniği! Evine dadan ayı teleskop aldırdı

"DAMSIZ GİRİLMEZ KURALINI BİLİYORSA, AŞAĞIYA İNMEYECEKTİR"

Meteor'a karşı güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, "Ormanın 500 metre yukarısına fotokapan kurup Meteor'u gördük ve korktuk. Meteor çok büyük boz bir ayı. Bu sene yayladaki evleri, ahırları kırdı ama aşağı inmedi. Güneş enerjili elektrik telleri koyduk, köpeğimiz var, kamera sayısını artırdık. Ayrıca yeni teleskop aldım. Meteor da büyük ayı ama Meteor'u görmezsek büyük ayı takımyıldızını görürüz' diye teleskop da kullanıyoruz. Son olarak güneş enerjisiyle çalışan lambalar alıp yukarımızdaki ağaçlara koyduk. Geceleri yanıp sönüyor, disko havası gibi oluyor. Ayı 'Damsız girilmez' kuralını biliyorsa, aşağıya inmeyecektir. Teleskopla bulutsuz, nemsiz gecelerde yıldızları görmeye çalışıyorum. Eğer köpek ormana doğru havlarsa teleskopu da ormana doğru çeviriyorum. Ayıyı ağaçların arasında görmek zor oluyor ama şansımı deniyorum" dedi.