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Haberler Galeri Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 00:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 00:34
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Trabzon’da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Araklı-Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 AC 815 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 DD 801 plakalı pikap ile çarpıştı.

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Trabzon’da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

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Trabzon’da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Trabzon’da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon’da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı