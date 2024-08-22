22 Ağustos 2024, Perşembe
Trabzon'da katliam! Bıçaklayıp sonra evi ateşe verdiler | Kan donduran detaylar: Katillerden birisi çocuk
Trabzon Araklı'daki Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay meydana geldi. Yayla evinde çıkan yangın sonrası Arif Altuntaş, Kasım Altuntaş ve Gülüzar Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı anlaşılırken kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:39