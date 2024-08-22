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Trabzon'da katliam! Bıçaklayıp sonra evi ateşe verdiler | Kan donduran detaylar: Katillerden birisi çocuk

Trabzon Araklı'daki Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay meydana geldi. Yayla evinde çıkan yangın sonrası Arif Altuntaş, Kasım Altuntaş ve Gülüzar Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmada olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı anlaşılırken kan donduran detaylar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:39
Trabzon’da yayla evinde 3 kişi yangında hayatını kaybetmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Korkunç olay dün sabah saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda yaşandı. 67 yaşındaki Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde, dün sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Trabzon’da yayla evinde 3 kişi yangında hayatını kaybetmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Yangında Arif Altuntaş, Kasım Altuntaş (66) ve Gülüzar Altuntaş (61) hayatını kaybederken yangın, olay yerine giden jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Trabzon’da yayla evinde 3 kişi yangında hayatını kaybetmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ!

Sabah'ın haberine göre İlk belirlemelere göre 3 kişinin dumandan dolayı zehirlenerek öldükleri iddia edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Trabzon’da yayla evinde 3 kişi yangında hayatını kaybetmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Olayla geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucunda çıkarıldığı belirlendi ve Altuntaş ailesinin akrabası 3 şüpheli gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre yangının taraflar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı kaydedildi.

Trabzon’da yayla evinde 3 kişi yangında hayatını kaybetmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

KAN DONDURAN DETAYLAR

Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, Arif (67) ile eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66), hayatını kaybettiği tek katlı evde kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.