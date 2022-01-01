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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
Trabzon'da polis ekipleri tarafından son bir yılda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 157 kadın hakkında işlem yapılırken, 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız eden 269 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı
Giriş Tarihi: 01.01.2022 11:53Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 11:53