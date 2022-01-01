Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmasıyla rahat bir nefes alınırken, bu kez fuhuş kent genelindeki günübirlik kiralık ev ve apartlarda yapılmaya başlandı.