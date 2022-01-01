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Haberler Galeri Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon'da polis ekipleri tarafından son bir yılda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 157 kadın hakkında işlem yapılırken, 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız eden 269 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı

Giriş Tarihi: 01.01.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 11:53
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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Denetim ve operasyonları sıklaştıran polis ekipleri tarafından son 1 yılda 62 fuhuş operasyonu yapıldı.

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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

2020 yılında 74 kadın hakkında işlem yapılırken, bu sayı 2021 yılında yüzde 112 oranındaki artışla 157'ye yükseldi.

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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Yakalanan kadınlardan 109'u yabancı uyruklu olduğu için sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 29 konaklama tesisi kapatıldı.

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Trabzon’da fuhuş operasyonu! Gizli bölmelerde yakalandılar | 109 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmasıyla rahat bir nefes alınırken, bu kez fuhuş kent genelindeki günübirlik kiralık ev ve apartlarda yapılmaya başlandı.