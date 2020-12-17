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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Trabzon'da Drakula paniği! 7 mahalle...
Trabzon'daki Drakula korkusu yeniden hortladı. Trabzon'un Maçka ilçesindeki fındıklıklara dadanan Drakula yüzünden 7 mahalle karantina altına alındı. Trabzon halkının 'Turunçgil uzun antenli böceği' ile mücadelesi devam ederken, korumak istenen fındıklıklar söküldü. Halkın Drakula ile mücadelesi sürüyor.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:33
Trabzon'daki fındıklıkları kurutma noktasına getiren Drakula ile halkın ve devletin mücadelesi sürüyor. Trabzon halkı fındıklıkları için yardım isterken, devlet vatandaş için seferber oldu. Trabzon'da Drakula mücadelede 7 mahalle karantina altına alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda ilk olarak Günay Mahallesi'ndeki fındık bahçelerinde iş makineleriyle söküm ve imha çalışmaları yapılıyor.
Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla, fındık zararlısı "Drakula"nın yayılımının önünü geçilmesi hedefleniyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı açıklamada, "Turunçgil uzun antenli böceği"nin kökünü kurutacaklarını söyledi.
Söz konusu zararlının ilk olarak 2017'de Trabzon'a bulaşıklığının tespit edildiğini dile getiren Gülbay, "2018 ve 2019 yılında bu zararlı böcekle mücadele ve aşılama çalışmalarımız gerçekleştirildi ancak bu zararlı böceği engelleyemedik. Bu zararlı ile ilgili yapılması gereken, şu anda başlamış olduğumuz karantina bölgesindeki toplam alanın imha edilmesidir." diye konuştu.