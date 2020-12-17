Trabzon'da Drakula paniği! 7 mahalle...

Söz konusu zararlının ilk olarak 2017'de Trabzon'a bulaşıklığının tespit edildiğini dile getiren Gülbay, "2018 ve 2019 yılında bu zararlı böcekle mücadele ve aşılama çalışmalarımız gerçekleştirildi ancak bu zararlı böceği engelleyemedik. Bu zararlı ile ilgili yapılması gereken, şu anda başlamış olduğumuz karantina bölgesindeki toplam alanın imha edilmesidir." diye konuştu.