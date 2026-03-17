Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında bulunan bin 850 rakımda kurulu Şarlı Obası Yaylası'ndaki evler kış uykusundan erken uyanan ayıların hedefi oldu. Bir yayla evine girişte camlardan ayağını kesen ayı bunun acısını evi savaş alanına çevirerek çıkardı.

Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü 1

Trabzon'da yaz aylarında daha çok Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Şarlı Obası Yaylası'na geçtiğimiz hafta sonu arkadaşları ile çıkan Semih Anıl Çetinkaya sonbaharda kapatıp çıktığı evinin görüntüsünü görünce büyük şok yaşadı.

Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü 2

Kış yaklaşırken kapatarak çıktıkları evlerinin kapısının bölgede kış uykusundan erken uyanan ayı tarafından parçalandığını evinin içinin ise darmadağın edildiğini gören Çetinkaya, o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3

AYI YARALANDI

Evin tüm dolaplarının, mutfak tezgahının, lavabonun eve giren ayı tarafından kırılıp parçalandığını gören Çetinkaya, eve üst kattaki camdan giren ayının patilerinin yaralanması ve kanaması nedeniyle yerde kan izlerini gördü.

Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü 4

Ayının patilerinin yaralanması nedeniyle bunun acısını evi darmadağın ederek çıkardığını söyleyen Çetinkaya, obadaki 30 civarındaki eve ayının zarar verdiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Trabzon'da ayı evin içine girdi, ortalık savaş alanına döndü 5