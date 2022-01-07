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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu

Cennet hurması, cennet elması veya Japon hurması olarak karşımıza çıkan Trabzon hurması altın çağını yaşıyor. Markette ve pazarda tazesi, kuruyemişçilerde ve baharatçılarda ise kurusu satılan Trabzon hurmasına ilgi oldukça arttı. Denizli'de kirazdan sonra ikinci ana ürün olarak yetiştirilen, Ordu'da ise Karadeniz'in zirvesine çıkan Trabzon hurmasının en çok üretildiği il ise şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:21
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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu

Özellikle yaş olarak satılan meyvenin uzun süre saklanmasından dolayı kurusuna da rağbet arttı. Hatta bu meyvenin pekmezi de Türkiye'nin pek çok farklı yerinde yapılıyor. Adı Trabzon hurması olarak geçse de, en az üretimin yapıldığı şehir ise Trabzon.

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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu

KİRAZDAN SONRA İKİNCİ ANA ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLİYOR
Denizli'nin özellikle Honaz ilçesinde yoğunlukla Trabzon hurması üretildiğini söyleyen Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, yıllık yaklaşık 15 bin ton civarında üretimin olduğunu vurguladı.

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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu

Kirazıyla ünlü olan Honaz'da ikinci ana ürün olarak Trabzon hurmasının ön plana çıktığını ifade eden Hamdi Gemici, "Denizli'de yapılan Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı günlerinde hurmanın kurutulmuş hâliyle tanıtımına başladık. Orada Trabzon hurmasına çok büyük bir ilgi oldu. Bunun ekim sahaları kirazdan bile daha üst noktalara taşmaya başladı. Honaz'da yaklaşık 14-15 bin ton civarında kiraz yetiştirilirken, şimdi bir o kadar da cennet hurmasına karşı potansiyel oluştu" dedi.

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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu
Cennet hurmasının Denizli bölgesine çok güzel uyum sağladığının altını çizen Hamdi Gemici, verimi, kalitesi ve aromasının başka bölgelere nazaran üst seviyelerde olduğunu belirtti.
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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu
Öte yandan Honaz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tok ise Denizli’de cennet hurmasının sadece yeşilinin satıldığını ve kilosunun 5 TL, kurusunun ise 40-45 TL arasında olduğunu aktardı.