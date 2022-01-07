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Trabzon hurması altın çağını yaşıyor! Yeni gelir kapısı oldu
Cennet hurması, cennet elması veya Japon hurması olarak karşımıza çıkan Trabzon hurması altın çağını yaşıyor. Markette ve pazarda tazesi, kuruyemişçilerde ve baharatçılarda ise kurusu satılan Trabzon hurmasına ilgi oldukça arttı. Denizli'de kirazdan sonra ikinci ana ürün olarak yetiştirilen, Ordu'da ise Karadeniz'in zirvesine çıkan Trabzon hurmasının en çok üretildiği il ise şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:21