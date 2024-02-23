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Haberler Galeri TÖVBE (İstiğfar) DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

TÖVBE (İstiğfar) DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

Müslümanlar, yaşadıkları zorluklardan kurtulmak ve hayatlarında olumlu değişiklikler yapmak için dua etmeye sıklıkla başvururlar. Özellikle Kadir Gecesi gibi mübarek zamanlarda yapılan duaların büyük önemi vardır. Tövbe duası, bu süreçlerde sıkça okunan ve manevi huzura erişmeyi amaçlayan duaların başında gelir. Bu duaların Arapça olduğu ve çoğu zaman Türkçe meali, okunuşu ve tefsiri bilinmesinin önemli olduğu kabul edilir. Peki Tövbe nedir, nasıl edilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:45
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TÖVBE İstiğfar DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

Nafile namazlar arasında yer alan tövbe namazı, günah işlenmiş olmasa dahi tövbe ve istiğfar etmek amacıyla kılınabilir. İslam dininde günah ve çirkin işlerden kaçınmak önemli bir ilkedir ve Kur'an-ı Kerim ile hadis-i şeriflerde günah işlendiğinde hemen tövbe etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Tövbe, kişinin bir günahı yapmaktan pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesi anlamına gelir. Tövbe namazı genellikle iki rekattır ve kişi, bu namazı kılarken niyetini içtenlikle Allah'a yönelterek tövbesini ifade eder.

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TÖVBE İstiğfar DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

TÖVBE NE DEMEK?

Sözlükte, dönmek ve vazgeçmek anlamına gelen ve daha çok Allah'a dönme ve yönelmeyi ifade eden tövbe; günah ve hataların verdiği iç sancısı ve kötü huyları iyi huylarla değiştirmedir. Din ıstılahında tövbe; insanın işlediği günahını anlayıp, onu bırakması ve Allah'a dönüp O'ndan, yaptığı kötülüğü ve işlediği günahı affedip bağışlamasını dilemesi, pişman olduğunu da belirterek yalnız O'na yalvarması demektir.

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TÖVBE İstiğfar DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

TÖVBE NASIL EDİLİR?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur:

(Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)

(Allah'ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.) (Buhârî, Deavât, 60).

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TÖVBE İstiğfar DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

TÖVBE UNSURLARI

Tövbenin üç unsuru vardır:

a) Tövbe etmeyi gerektiren günah

b) Günaha tövbe eden insan

c) Tövbeyi kabul eden Allah.

Tövbenin söz konusu olabilmesi için işlenmiş bir günahın bulunması gerekir. Günah, Kur'ân-ı Kerim'de "büyük günah" ve "küçük günah" olmak üzere iki çeşit olarak zikredilmiştir. Küçük günahlar ibadetler, musîbet ve felaketlere sabır gibi yapılan güzel ameller sebebiyle bağışlanır.

Büyük günahlara mutlaka tövbe edilmesi gerekir. "Büyük günah", hırsızlık etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, iftira etmek, zina etmek, namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek gibi Allah ve Peygamberin kesin emir ve yasaklarına uymamak, haram kıldığı şeyleri yapmak ve işleyenlere ceza olarak Allah'ın gazabı, laneti, azabı ve cehennem olduğu bildirilen günahları işlemektir.

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TÖVBE İstiğfar DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA  🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu

Tövbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelir ve "dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kâfire de müşriğe de fasığa da asiye de mücrime de günahkâra da mü'mine de. Tövbe, bir af dileme olduğundan samîmî pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması husûsundaki kat'î azmi îcâb ettirir. Tövbe duası Arapça okunuşunu inceleyecek olursak:

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim