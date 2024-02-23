23 Şubat 2024, Cuma
TÖVBE (İstiğfar) DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA 🤲 | Tövbe namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tevbe ile ilgili ayet ve hadisler...
Müslümanlar, yaşadıkları zorluklardan kurtulmak ve hayatlarında olumlu değişiklikler yapmak için dua etmeye sıklıkla başvururlar. Özellikle Kadir Gecesi gibi mübarek zamanlarda yapılan duaların büyük önemi vardır. Tövbe duası, bu süreçlerde sıkça okunan ve manevi huzura erişmeyi amaçlayan duaların başında gelir. Bu duaların Arapça olduğu ve çoğu zaman Türkçe meali, okunuşu ve tefsiri bilinmesinin önemli olduğu kabul edilir. Peki Tövbe nedir, nasıl edilir?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:45
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