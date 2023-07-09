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Haberler Galeri Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın! Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın! Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberine göre Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda gece saatlerinde gerçekleşen yangın ile ilgili Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ilk resmi açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 06:30
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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın!

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın!

Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı.

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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın!

Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda yangın!

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.