Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın! Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberine göre Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda gece saatlerinde gerçekleşen yangın ile ilgili Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ilk resmi açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 09.07.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 06:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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