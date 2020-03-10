Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Vücudumuzda birçok hastalık gelmeden önce bazı sinyaller veriyor. Hastalık belirtilerinin kendini gösterdiği ilk yerlerden biri de tırnaklar. Tırnaklar, vitamin eksikliğinden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığı önceden haber veriyor. Peki, tırnaklardaki değişimler hangi hastalıkların habercisi? İşte ayrıntılar...