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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Vücudumuzda birçok hastalık gelmeden önce bazı sinyaller veriyor. Hastalık belirtilerinin kendini gösterdiği ilk yerlerden biri de tırnaklar. Tırnaklar, vitamin eksikliğinden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığı önceden haber veriyor. Peki, tırnaklardaki değişimler hangi hastalıkların habercisi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 18:35
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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalık habercisi olabilir!

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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Tırnaklarını sizlere hangi hastalıklara sahip olduğunuzu ya da olabileceğinizi gösterebilir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şaşırttı. İşte uzmanların tırnaklar için yaptığı uyarılar…

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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.

Yeşil tırnaklar: Bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.

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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Tırnaklarda kırmızı çizgi: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.

Mavimsi tırnak: Kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.

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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat! Tırnaklardaki lekeler neyin habercisi?

Mat tırnak: Vitamin eksikliğinin işaretidir.

Beyaz tırnak: Hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir.