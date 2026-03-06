Tıra çarpıp otobüs durağına daldı: Facianın eşiğinden dönüldü!

Kartal Sahilyolunda kırmızı ışıkta geçen otomobil tıra yandan çarptı. Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Saat 08.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilyolunda araçlar için kırmızı ışık yandığı sırada seyir halinde olan otomobil tıra hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil durağa girdi.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta durmadan hızla ilerlediği ve o sırada dönüş yapan tıra çarptığı anlar görülüyor. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kaldırıma çıkıp durağa çarptığı anlar da yer alıyor. TIRA ÇARPIP OTOBÜS DURAĞINA DALDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü daha sonra hastaneye kaldırdı.