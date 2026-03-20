T Hücreleri ve Bağışıklık Dengesi

Timus sağlığı azaldığında T hücre çeşitliliği düşüyor. Bu durum; bağışıklık sisteminin yeni hastalıklara yanıtını zayıflatıyor, kanser gibi tehditlere karşı savunmayı azaltıyor. Bu nedenle timus, yalnızca bir organ değil, bağışıklık direncinin merkezi olarak değerlendiriliyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Yapay Zeka Tıp (AIM) Programı Direktörü Dr. Hugo Aerts, timus bezinin yıllar boyunca yeterince dikkate alınmadığını vurguladı. Aerts, bu organın bireyler arasındaki yaşlanma farklarını ve bazı hastalarda kanser tedavisinin neden etkisiz kaldığını açıklamada kritik bir rol oynayabileceğine işaret etti.

Çalışma ile ilgili açıklamalarında "Timus bezi on yıllardır göz ardı edildi ve insanların neden farklı şekilde yaşlandığını ve kanser tedavilerinin neden bazı hastalarda başarısız olduğunu açıklamada eksik bir parça olabilir"

"Bulgularımız, timus sağlığının çok daha fazla ilgiyi hak ettiğini ve yaşlandıkça bağışıklık sistemini nasıl koruyacağımızı anlamak için yeni yollar açabileceği göstermektedir" şeklinde ifadelere yer verdi.