Yetişkin sağlığında göz ardı ediliyor: Ölüm riski yüzde 50 azalabiliyor
Yetişkinlerde etkisiz olduğu düşünülen timus bezinin, yaşam süresi ve kanser tedavisinde kritik rol oynadığı ortaya kondu. Yapay zeka destekli analizler, güçlü timusun ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğünü gösterdi. İşte araştırmanın detayları ve uzman açıklamaları…
Mass General Brigham tarafından yürütülen iki kapsamlı çalışma, timus bezinin yetişkin sağlığındaki önemini ortaya koydu. Yapay zeka ile analiz edilen veriler, timus sağlığının hem uzun ömür hem de kanser tedavisine verilen yanıt üzerinde belirleyici olduğunu gösterdi.
Timus Bezi Yetişkin Sağlığında Neyi Değiştiriyor?
Timus bezi, bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından biri olan T hücrelerini eğiten organdır. Uzun yıllar boyunca ergenlikten sonra işlevini kaybettiği düşünülüyordu. Yeni bulgular bu yaklaşımı değiştirdi.
Araştırmaya göre timus sağlığı güçlü olan yetişkinlerde:
- Genel ölüm riski yaklaşık %50 daha düşük
- Kardiyovasküler ölüm riski %63 daha az
- Akciğer kanseri gelişme riski %36 daha düşük
Bu sonuçlar, yaş ve diğer sağlık faktörleri dikkate alındıktan sonra da geçerliliğini korudu.
Yapay Zeka Timus Sağlığını Nasıl Ölçtü?
Araştırmacılar, binlerce kişinin BT taramalarını analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu sistem, timusun yapısını ve dokusunu inceleyerek kişiye özel bir "timus sağlığı puanı" oluşturdu. Geniş ölçekli veri analizi sayesinde timusun görünmeyen etkileri ilk kez bu kadar net ölçülebildi. Çalışma, 25 binden fazla kişi üzerinde yürütüldü ve geniş ölçekli veri ile desteklendi.
Kanser Tedavisinde Timus Etkisi
İkinci çalışmada 1200'den fazla kanser hastası incelendi. İmmünoterapi gören hastalarda timus sağlığı doğrudan tedavi başarısıyla ilişkilendirildi. Timus sağlığı yüksek olan hastalarda; kanser ilerleme riskinin %37 daha düşük, ölüm riskinin %44 daha az olduğu görüldü.
Timus Sağlığını Etkileyen Faktörler
Araştırma, bazı yaşam tarzı faktörlerinin timus sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi:
- Kronik iltihaplanma
- Sigara kullanımı
- Yüksek vücut ağırlığı
Bu faktörlerin bağışıklık sisteminin uzun vadeli gücünü etkileyebileceği değerlendiriliyor.