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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı
Uganda'nın Kyoga Golü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsaha yem oldu. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire'nin o sırada hamile olduğu ortaya çıkarken, eşi demirciden aldığı mızrak ile timsahtan intikamını almaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 06:45Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 06:45