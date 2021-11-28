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Haberler Galeri Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

Uganda'nın Kyoga Golü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsaha yem oldu. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire'nin o sırada hamile olduğu ortaya çıkarken, eşi demirciden aldığı mızrak ile timsahtan intikamını almaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 06:45
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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

Uganda'nın Kyoga Golü'nde Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsah tarafından yenmişti. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire o sırada hamileydi.

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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

BBC'nin haberine göre o timsah aylar sonra geri döndüğünde karşısında Nabire'nin kocası Mübarek Batambuze'yi buldu. Mübarek diğer köylülerin de yardımıyla dev timsahla taş ve sopalar yardımıyla savaştı ancak timsah çok güçlüydü.

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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve ondan "Doğmamış bebeğinin ve karısının katili" timsahtan rövanşı alması için bir mızrak istedi. Marangoz 5 dolar karşılığında mızrağı verdi.

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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. Timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı. Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.

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Timsah çamaşır yıkayan hamile kadını yedi! Eşi intikam almak için mızrakla saldırdı

50 yaşındaki Balıkçı Batambuze onu timsaha karşı tek başına savaşmaya iten nedeni anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Karımı ve çocuğumu yedi, geriye hiçbir şey bırakmadı. O gün benim dünyamın yıkıldığı gündü. Tamamen kaybolmuştum".