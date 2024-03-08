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Haberler Galeri Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

Malezya'da bir baba, oğlu ile nehirde balık tutarken korkunç bir olayla karşılaştı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2024 23:25
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Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç bir olay meydana geldi. Oğlu ile nehirde avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı.

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Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Çocuğu sürüklemeyi başaran timsah, adamı da başından yaraladı.

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Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

KURTARAMADI

Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.

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Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...
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Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...