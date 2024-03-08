09 Mart 2024, Cumartesi
Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...
Malezya'da bir baba, oğlu ile nehirde balık tutarken korkunç bir olayla karşılaştı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
Giriş Tarihi: 08.03.2024 23:25
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