Timsah 1 yaşındaki çocuğu parçaladı 🐊 Dehşete düşüren anlar | Babası kurtarmaya çalıştı ama...

Malezya'da bir baba, oğlu ile nehirde balık tutarken korkunç bir olayla karşılaştı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.