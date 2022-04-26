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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a 24 yaşındaki Aziz Murat K. adlı zanlı tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderildi. Cinsel taciz suçundan 3 sene hapsi talebiyle yargılanan zanlı beraat etti. Mağdur taraf Yılmaz "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de beklediği sonucu alamadı. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan sürecin ayrıntıları…

Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:45
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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

25 yaşındaki TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a 24 yaşındaki Aziz Murat K. adlı zanlı tarafından Instagram'dan 'Ayaklarına köle olabilir miyim?' mesajı gönderildi. Cinsel taciz suçundan 3 sene hapsi talebiyle yargılanan zanlı beraat etti. Büşra Yılmaz'ın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya ve savcı karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

"SANIK BİRDEN FAZLA KEZ SÜREKLİ OLARAK…"

Sabah'a konuşan TikTok fenonemeni Yılmaz, "Sanık birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı.

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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

"BU KİŞİLER CEZA ALMADIKÇA…"

Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor" dedi.

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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

"EŞİNİZE, SEVGİLİNİZE, KARDEŞİNİZE BÖYLE MESAJ GELSE BUNUN TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ"

Alperen Cihan Çetinkaya ise, "Sanık, ayak fetişisti bir tacizcidir. Mahkemenin bu yanlış kararı ayak fetişisti tacizcilerine kadınlarımızı taciz etmeleri için adeta izin vermek anlamına gelmektedir. Bu kararın bozulacağına inanıyoruz ve şu soruyu soruyoruz; herhangi biri eşinize, sevgilinize, kardeşinize 'Ayaklarına köle olabilir miyim' şeklinde mesaj gönderse bunun taciz olduğunu düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Savcılık makamı da bizimle aynı fikirde olacak ki, karara itiraz ederek istinafa taşıdı" dedi.

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TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi

İlginç olay, 1 Nisan 2021'de İzmir'de yaşandı. Manisa'da yaşayan 24 yaşındaki Aziz Murat K. TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a (25) Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" şeklinde mesaj attı. 1.5 milyon takipçisi olan Büşra Yılmaz avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.