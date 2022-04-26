26 Nisan 2022, Salı
TikTok fenomeni Büşra Yılmaz isyan etti! Mahkeme o mesajları taciz kabul etmedi
İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a 24 yaşındaki Aziz Murat K. adlı zanlı tarafından Instagram'dan "Ayaklarına köle olabilir miyim?" mesajı gönderildi. Cinsel taciz suçundan 3 sene hapsi talebiyle yargılanan zanlı beraat etti. Mağdur taraf Yılmaz "sanık ayak fetişisti bir tacizcidir" dese de beklediği sonucu alamadı. İşte ayak köleliği mesajıyla başlayan sürecin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:45
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