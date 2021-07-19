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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, 20-23 Temmuz 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı ile birlikte teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Teşrik tekbirlerinin nasıl getirildiği ve kaç defa yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:39
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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban, Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Bugün arefe günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlayacak. Bayramın gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de teşrik tekbirleri oldu. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

TEŞRİK GÜNLERİ VE TEKBİRLERİNİN SUBUTİ

Nübeyşe el-Hüzeli (Radıyallâhu Anh)den yapılan rivayette, Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in şöyle buyurduğu bildirilmiştir: "Teşrik günleri, yeme, içme ve Azîz, Celîl olan Allah'ı anma günleridir."

Nitekim İbnu Abbas (Radıyallâhu Anhumâ)nın şöyle dediğini Buhârî nakletmektedir: "Kur'ân'da, 'Allah (Celle Celâluhû)ı belli günlerde/sayılı günlerde anın' ayetleri teşrik günlerine işarettir."