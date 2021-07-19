19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?
Derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, 20-23 Temmuz 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı ile birlikte teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Teşrik tekbirlerinin nasıl getirildiği ve kaç defa yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:39
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