Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban, Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Bugün arefe günü idrak ediliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlayacak. Bayramın gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de teşrik tekbirleri oldu. Peki, teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte haberin detayları...