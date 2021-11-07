HaberlerGaleriTerörden temizlendi fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu! Kato Dağı ilk defa bu kadar yakından görüntülendi
Terörden temizlendi fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu! Kato Dağı ilk defa bu kadar yakından görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin art arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde teröristlerin kökü kuruyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2950 rakımlı Kato Dağı, doğaseverler tarafından ilk defa fotoğraflandı. Teröristlerin sözde ikinci 'Kandil' dedikleri bölge artık fotoğrafçıları ağırlıyor.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 12:31Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 12:31