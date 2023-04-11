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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

Orman Genel Müdürlüğü, ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kesesi böceklerine karşı terminatör böcekler, kırmızı orman karıncaları, sinekler ve kuşlarla mücadele veriyor. Ayrıca, bu böceklerin ağaçlarda oluşturduğu pamuksu keseler toplanıp özel havuzlar veya kafeslere konulup imha ediliyor. Orman zararlılarına karşı artık kimyasal mücadele yapılmadığına işaret eden Vedat Dikici, "Ormanlara kesinlikle hiçbir kimyasal madde atmıyoruz. Laboratuvarda bunları yiyen terminatör böcekler üretiyoruz. Bu şekilde biyolojik yöntemler uyguluyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:14
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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

Kış döneminde tırtıl olarak topraktan çıkan ve ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kese böceklerinin popülasyonunda pik yılı dönemi yaşanıyor.

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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

Havanın ısınmasıyla 10-15 gün içinde yeniden toprağa inecek olan çam kese böcekleri, Anadolu'nun güney, batı ve kuzey kısımları, batı ve orta Karadeniz bölgesinin güney kesimlerinde yayılım gösteriyor.

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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

Çam kese böcekleri ülkede orman zararlısı böcekler arasında en tehlikeli ve yoğun görülen türlerden biri.

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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

BEŞLİ MÜCADELE YÖNTEMİ

Çam ağaçları üzerinde beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle aslında bir kelebek türü olan çam kesesi böcekleri, yayıldıkları ormanlarda ağaçların gelişimini durduruyor. Yoğun görüldüğü ormanları kurumuş bir görüntüye dönüştürebilen orman zararlısı çam kese böceklerine karşı Orman Genel Müdürlüğü'nce beş farklı mücadele yöntemi izleniyor.

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Terminatör böcekler görevde! Orman düşmanı böceklere beşli mücadele

ORMANLARI KURUTUYOR

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, çam ağaçlarının dallarında görülen bu beyaz keselerin, çam kese böceği tırtılları tarafından örüldüğüne, tırtılların ağaçların ibreleri ile beslendiğine, ağaçlar kurumuş gibi görünse de sadece belli bir dönem gelişimlerini yavaşlattığına dikkati çekti.