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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

İstanbul Pendik'te TEM Otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, bariyerleri kırarak karşı istikamete geçip devrildi. Devrilen kamyona çarpan bir tıra da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. 6 aracın karıştığı ve yolun çimento ile kaplandığı kaza alanı havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 14:27
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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

Pendik'te TEM Otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, bariyerleri kırarak karşı istikamete geçip devrildi. Devrilen kamyona çarpan bir tıra da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. 6 aracın karıştığı ve yolun çimento ile kaplandığı kaza alanı havadan görüntülendi.

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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

Olay, Pendik'te TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Çiçek yönetimindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle diğer şeride geçti.

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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

Diğer şeritte seyir halinde bulunan 34 COP 850 Plakalı araca çarptıktan sonra bariyerlere girdi.

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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

BARİYERLERİ KOPARDI, KARŞI İSTİKAMETE GEÇEREK YOLDA YAN YATTI

Bariyerleri koparan çimento yüklü kamyon karşı istikamete geçerek yolda yan yattı.

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TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

İstanbul istikametine seyir halinde olan Metin Bozok yönetiminde bulunan 34 YJ 3600 plakalı tır da ani fren yapmasına rağmen duramayarak kamyona çarptı.