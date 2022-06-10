TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Kamyon TIR ve otomobiller birbirlerine girdi

İstanbul Pendik'te TEM Otoyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü kamyon, bariyerleri kırarak karşı istikamete geçip devrildi. Devrilen kamyona çarpan bir tıra da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. 6 aracın karıştığı ve yolun çimento ile kaplandığı kaza alanı havadan görüntülendi.