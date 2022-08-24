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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

Gaziosmanpaşa'da bir rezidansın 8. katından atladığı öne sürülen Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou'nun ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söylediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:54
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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı üzerindeki rezidansta yaşayan Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17), 8. kattan düştü.

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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

Rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen Bentchikou'yu fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

AĞABEYİ 'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI YÜZÜNDEN TARTIŞTIK' DEDİ

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi.

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Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı

Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi.