24 Ağustos 2022, Çarşamba
Telefondaki fotoğrafları gören abi çılgına döndü! Genç kız kendisini 8. kattan aşağı bıraktı
Gaziosmanpaşa'da bir rezidansın 8. katından atladığı öne sürülen Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou'nun ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söylediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:54
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