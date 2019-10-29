Tel Abyad hastanesi hasta kabulüne başladı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hasta kabulüne başladı. Giriş Tarihi: 29.10.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 14:36
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad'da yaralar sarılmaya devam ediliyor.
Terör örgütünün kaçarken ateşe vererek kullanılamaz hale getirdikleri ilçedeki hastanenin onarım ve altyapı çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı. Terör örgütünün işgali döneminde kısıtlı sayıda sivile açık olan hastane, bölgenin terörden arındırılması ve onarımın tamamlanmasının ardından tüm sivillere şifa dağıtmak için hazır hale getirildi.
Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı Tel Abyad Hastanesinde tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 sağlık çalışanı görev yapıyor.
Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün bölgeden ayrılırken hastanenin bir kısmını yaktığını, hastane içerisindeki bazı malzemeleri beraberinde götürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda hastaneye gelerek incelemeler yaptıklarını ifade etti.
Hızlı bir şekilde Tel Abyad'daki halkın sağlık hizmetlerinden faydalanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkuş, şöyle konuştu: