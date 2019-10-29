Tel Abyad hastanesi hasta kabulüne başladı

Terör örgütünün kaçarken ateşe vererek kullanılamaz hale getirdikleri ilçedeki hastanenin onarım ve altyapı çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı. Terör örgütünün işgali döneminde kısıtlı sayıda sivile açık olan hastane, bölgenin terörden arındırılması ve onarımın tamamlanmasının ardından tüm sivillere şifa dağıtmak için hazır hale getirildi.