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Tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Öğrenciler tanık oldu | Genç kızı odasına çağırdı ve...
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Şikayet ederse yıllar süreceğine ilişkin söylemlerle karşılaşan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.